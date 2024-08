1 In Überlingen bestiegen die Hirschsänger ein Schiff, um eine Rundfahrt auf dem Bodensee zu unternehmen. Foto: Manfred Köncke

Ihr Jahresausflug führte die Hirschsänger aus Walddorf an den Bodensee.









In Überlingen bestiegen die 35 Teilnehmer ein Schiff zu einer 75-minütigen Rundfahrt auf dem „Schwäbischen Meer“. Zur Akkordeonmusik von Maria Seeger wurde an Bord kräftig gesungen. Zum Mittagessen kehrten die Ausflügler in Deißlingen ein.