Hirschgweih-Turnier: Luca Bukowski krönt das Gültlinger Debüt

Der SV Gültlingen hat das Hirschgweih-Turnier in Oberreichenbach gewonnen. Foto: Kraushaar Gleich bei seiner ersten Teilnahme gewinnt der SV Gültlingen das Hirschgweih-Turnier in Oberreichenbach.







Vier Siege, 8:1 Tore – der SV Gültlingen ist bei seinem Debüt beim 16. Hirschgweih-Turnier in Oberreichenbach ungestreift an den Wanderpokal gekommen. Luca Bukowski gelang per Kopfball nach glänzender Vorarbeit von Nick Keuler der entscheidende Treffer zum 1:0-Sieg im Finale gegen Titelverteidiger SG Oberreichenbach/Würzbach. „Der Sieg geht in Ordnung. Wir haben fast ohne Sturm gespielt“, kannte SG-Trainer Jürgen Keppler die Leistung des zukünftigen Konkurrenten in der Bezirksliga Nordschwarzwald neidlos an. „Ich hoffe, wir konnten den Zuschauern etwas von dem zeigen, was auf sie in der neuen Umgebung zukommt“, ließ sich der Gültlinger Spieler Dominic Blum entlocken.