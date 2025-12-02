Hirschauer Baggersee: Stadt Tübingen möchte kein Strandbad

Ein Strandbad und weniger Exhibitionismus – das verspricht eine Gestaltungsidee von Studierenden für den Hirschauer See. Doch sie stößt auf Widerstand bei der Stadt.
Eine KI-Simulation lässt den Baggersee in Hirschau als attraktiven Badeort glänzen: Ein sanft ins Wasser abfallender Sandstrand erstreckt sich am Ufer. Er lädt zum Sonnenbaden und sicheren Schwimmen ein. Das Bild ergänzen könnte ein Café mit Terrasse direkt am Strand. Eine Fahrradstraße, Fahrradstellplätze, behindertengerechte Parkplätze und eine neue Bushaltestelle „Baggersee Hirschau“ könnten die Umgebung des Sees aufwerten.