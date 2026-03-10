Hirsch vertritt den Kreis Calw: Was das „Cleverle“ mit dem Neu- Abgeordneten zu tun hat

Am Wahlabend war die Stimmung erst angespannt. Inzwischen ist die Freude bei Carl Christian Hirsch, dem neuen CDU-Abgeordneten für den Kreis Calw, angekommen.
Als die Prognose zur Landtagswahl 2026 über die Bildschirme flimmerte, war die Stimmung bei der CDU im Keller, auch bei Carl Christian Hirsch. „Ich wollte mit der Partei einfach Erster werden“, sagt der Mann aus Nagold-Hochdorf einen Tag nach der Wahl. Und als klar war, dass man das nicht schaffen würde, sei einfach eine Enttäuschung dagewesen, erzählt er im Gespräch mit der Redaktion.