Hirrlingen - Von 2551 wahlberechtigten Hirrlingern hatten 1320 ihre Stimmen für den 43-jährigen Sparkassenbetriebswirt abgegeben, was einer Wahlbeteiligung von rund 51,7 Prozent entspricht. Ihr Votum war überdeutlich: 1276 stimmten für den Sparkassenbetriebswirt, der für die Unabhängige Freie Liste (UFL) seit 2014 im Hirrlinger Gemeinderat sitzt und seit 2019 Bürgermeister-Stellvertreter ist.

Nur 1,31 Prozent für Speitelsbach

17 Wahlberechtigte (1,31 Prozent) stimmten für Königs einzigen Mitbewerber: den 35-jährigen Maschinenbauingenieur Samuel Speitelsbach aus Ravenstein im Neckar-Odenwald-Kreis. Er gilt als Dauerkandidat. Auch neun andere Namen wurden auf die Stimmzettel geschrieben. Ihr Anteil am Gesamtwahlergebnis betrug knapp 0,7 Prozent. Dazu kamen 18 ungültige Stimmen (1,36 Prozent).

Einer der ersten Gratulanten war der Tübinger Landrat Joachim Walter. "Bodelshausen hat einen King, Hirrlingen nun einen König", meinte er am Sonntagabend bei der Bekanntgabe des Wahlergebnisses im Hirrlinger Bürgerhaus – und hatte mit diesem Bonmot die Lacher auf seiner Seite.

Nachfolger von Christoph Wild

König tritt die Nachfolge des Hechingers Christoph Wild an, der anderthalb Jahre vor dem Ablauf seiner Amtszeit sein Bürgermeisteramt in Hirrlingen abgegeben hatte. "Vielen Dank Hirrlingen", freute sich Simon König kurz und bündig, nach der Ergebnisverkündung durch Bürgermeisterstellvertreter Dietmar Zug. Er sprach von einem Super-Wahlergebnis und einer Wahlbeteiligung, mit der er selbst nie gerechnet habe. "Lassen sie uns in Zukunft miteinander statt übereinander reden", bot er den Bürger und Bürgerinnen einen offenen und fairen Umgang an. Wann Simon König offiziell das Bürgermeisteramt von Hirrlingen übernimmt, steht noch nicht fest. Das muss er erst noch mit seinem Arbeitgeber, der Kreissparkasse Tübingen, abstimmen.