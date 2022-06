1 Der Hechinger Christoph Wild gibt sein Amt als Bürgermeister Hirrlingens vorzeitig ab. Foto: Stopper

Der Hechinger Christoph Wild legt zwei Jahre vor dem regulären Ende seiner ersten Amtszeit als Bürgermeister Hirrlingens sein Amt nieder. Das hat er bei einer Gemeinderatssitzung am Mittwochabend bekanntgegeben.















Hirrlingen/Hechingen - Die Entscheidung habe er nach einer "ausführlichen Bilanzierung der Gesamtsituation" mit seiner über einen längeren Zeitraum hinweg getroffen. Grund für das vorzeitige Ende der Amtszeit sei laut Wild die hohe Arbeitsbelastung. Wild bei seiner Erklärung wörtlich: "Ich für mich jetzt den Eindruck gewonnen, dass die mit dem Bürgermeisteramt verbundenen Erwartungen und Anforderungen, die einen sehr intensiven Einsatz auf vielfältigsten Ebenen erfordern, auf Dauer nicht mit der Lebensgestaltung von mir und meiner Familie vereinbar sind."

Arbeitsbelastung zu hoch

Er habe dieses Engagement in den vergangenen sechs Jahren "sehr gerne" erbracht, aber: "Ich kann mir nicht vorstellen, mein Leben langfristig auf diesem Level und in dieser Art und Weise weiterzuführen." Wild weiter: "Deshalb habe ich mich zu diesem Schritt entschlossen, der möglicherweise viele unvorbereitet treffen und auch Enttäuschung auslösen wird. Dies bedauere ich sehr, bitte Sie jedoch zugleich um Verständnis und Respekt für meine auf persönlicher, beziehungsweise privater Ebene getroffene Entscheidung."

Neuer Beruf ab 1. Oktober

Weiter verkündet der Noch-Bürgermeister, dass er ab dem 1. Oktober sich beruflich neu orientieren werde: als Abteilungsleiter Recht, Gremien und Liegenschaften beim Zweckverband Landeswasserversorgung in Stuttgart. Dabei werde er mit gut 250 Städten, Gemeinden und Zweckverbänden in Baden-Württemberg und Bayern zusammenarbeiten. Wild versichert, dass er auch bis Ende September seine Aufgaben in Hirrlingen "mit vollem Einsatz" erfüllt.

Vakanz an Rathausspitze erwartet

In Abstimmung mit Gemeinderat und Kommunalamt will er das Prozedere der Amtsnachfolge regeln. Er wolle dabei Unterstützung anbieten, dass die "Aufgabenerfüllung während der Vakanz durch die Bürgermeister-Stellvertreter und Amtsleiter gewährleistet ist".

Von 2004 bis 2014 im Hechinger Gemeinderat

Wild war 2016 zum Nachfolger des Hirrlinger Bürgermeisters Manfred Hofelich gewählt worden, nachdem dieser nach 32 Jahren im Amt nicht mehr zur Wiederwahl angetreten war. Die Kommunalpolitik hat Wild, der aus der Zollernstadt stammt, in Hechingen als Gemeinderat von 2004 bis 2014 kennen gelernt, von 2009 bis 2014 war er Kreisrat. 2014 wurde der studierte Verwaltungsjurist Leiter des Sozial- und Ordnungsamts in Trossingen.

