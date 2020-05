Hirrlingen 42-Jährige sticht mit Messer auf Mitbewohner ein

Aktuellen Angaben zufolge betrat die Frau kurz vor 21 Uhr das Zimmer des 26-Jährigen in dem betreuten Wohnprojekt einer karitativen Einrichtung und griff diesen unvermittelt mit einem Messer an. Das Opfer wurde durch mehrere Stiche unter anderem in den Oberkörper lebensgefährlich verletzt und kam nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Nach einer Operation ist sein Zustand derzeit stabil.

Ermittlungen dauern an