8 Absolvierte gegen den SC Freiburg sein erstes Bundesligaspiel: Hiroki Ito. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Der Verteidiger kommt daher wie Kai aus der Kiste. Ohne Anlaufschwierigkeiten fügt sich Hiroki Ito in das Profiensemble beim VfB Stuttgart ein. Das überrascht selbst die Verantwortlichen.

Stuttgart - Hiroki Ito benötigte keine lange Eingewöhnungszeit. In der 61. Minute im Spiel gegen den SC Freiburg feierte der Japaner seiner Bundesligapremiere, als er für den verletzten Konstantinos Mavropanos eingewechselt wurde. Ito war sofort da. Der Innenverteidiger führte sich beim Gegner mit einem herzhaften Tackling ein und stand in der Folge solide seinen Mann. In seinen ersten 30 Bundesligaminuten gewann er neun von zehn Zweikämpfen. Nur die 2:3-Niederlage konnte auch er nicht mehr verhindern.

Angebot wählen

und weiterlesen. Unsere Abo-Empfehlung: Probeabo Basis 0,00 € Alle Artikel lesen. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € mtl. *

Jederzeit kündbar Jetzt kostenlos testen Jahresabo Basis 69,00 € * Alle Artikel lesen. Ein Jahr zum Vorteilspreis

Danach jederzeit kündbar Jetzt bestellen Bereits Abonnent? Einloggen