In der Heinrich-Immanuel-Perrot-Realschule stand die Abschlussfeier an.

Für die 66 Absolventen der Calwer Realschule endete mit der Abschlussfeier im Kurhaus Hirsau die Schulzeit an der Realschule. Mit einer stimmungsvollen Feier verabschiedete sich die Schulgemeinschaft von ihren Abschlussklassen.

Der Förderverein der Schule sowie die 9. Klassen mit ihren Klassenlehrkräften sorgten für die Bewirtung und empfingen die Gäste mit Speisen und Getränken, einem sommerlichen Cocktail-Stand, Eis, Popcorn und Crêpes.

Lesen Sie auch

Ein Meilenstein

Oberbürgermeister Florian Kling richtete seine Worte direkt an die nun ehemaligen Schüler und nannte das Erreichte einen Meilenstein. Aus eigener Erfahrung sagte er, dass ein solcher Punkt nicht das Ziel sei, sondern ein Ort, um innezuhalten und von dort aus weiterzugehen. Sollte dabei Calw verlassen werden, kehren manche vielleicht aber auch wieder zurück.

„Auf das, was da noch kommt!“ Diesen bekannten Songtitel von Max Giesinger und Lotte stellte Rektorin Claudia Hein-Lutz in den Mittelpunkt ihrer Worte. Vieles wird da bei jedem und jeder Einzelnen noch kommen. Dazu gehöre auch „jedes Stolpern, jedes Scheitern“, wie es im Liedtext weiter heißt. „Habt Vertrauen in euch und freut euch auch über die kleinen Dinge im Leben. Und habt den Mut, Dinge zu korrigieren, wenn etwas mal nicht so verläuft, wie man es gedacht hat“.

Besonders viele Herausforderungen

Hein-Lutz gab neben diesen Worten den Jugendlichen zudem die Hoffnung mit auf den Weg, sich schon bald über neue Freunde freuen zu können, aber auch die besonderen, alten Freundschaften aus der Schulzeit in das weitere Leben mitnehmen zu können. Mit Blick auf das Weltgeschehen sagte sie zudem: „Eure Generation steht vor besonders vielen Herausforderungen. Ich wünsche euch aber so sehr, dass ihr in Zeiten von Krisen und Kriegen die Generation der Freundschaft und des Friedens werdet, im echten Leben und im Netz.“

Höhen und Tiefen

Anschließend ergriffen die Elternbeiratsvorsitzenden Erik Schnauder und Andrea Wacker das Wort. Mit einem Rückblick auf die Schulzeit, die für die meisten Absolventen im September 2018 im Forum der Schule begann und mit so machen Höhe- und Tiefpunkten wie die Corona-Pandemie verlief, ging auch ein besonderer Dank an die Eltern dafür einher, dass sie die Kinder so unterstützt haben, dass sie die Prüfungen meistern konnten. Auch an die Schulleitung und die Lehrkräfte richtete sich der Dank, alles für die gefeierten Schüler gegeben zu haben.

Dank an die Unterstützer

Die Schülersprecherinnen Natalie Specht und Eylül Yildirim ergriffen im Anschluss das Wort und dankten dabei den Lehrkräften für ihre Geduld, das Verständnis und den Humor. Mit viel Witz erzählten sie von verzweifelten Versuchen der richtigen Vorbereitung und dem Schul-WLAN, aber auch von so mancher lustigen Situation aus dem Schulleben. Auch ihren Eltern dankten sie für ihre Unterstützung und Ermutigung. „Wir haben an der Heinrich-Immanuel-Perrot-Realschule Erinnerungen gesammelt, die wir nie vergessen werden.“

Typische Szenen

Für einige Lacher sorgten die Beiträge im Anschluss. Steffen Rothfuß erzählte vom Weg der Abschlussschülerinnen seiner neunten Klasse. Thilo Blumenstock, Klassenlehrer der 10a, trug ein Gedicht vor, in dem sich jeder und jede Einzelne der Schüler wiederfand. Die Klassenlehrerinnen der 10c, Christine Bustamante und Dila Saidi, zeigten einen mit zahlreichen weiteren Kolleginnen gedrehten Videoclip, den sie für die 10c vorbereitet haben. Auch in den humorvollen und für die 10c typischen Szenen konnten sich alle wiederfinden. Markus Weber, Klassenlehrer der 10b, zeigte mit den Hauptfachkollegen Isabel Ulmer und Lukas Hutter ein selbst getexteten und selbst gedrehtes Musikvideo für die 10b, dass für viele Lacher und die ein oder andere Träne im Publikum sorgte.

21 Belobigungen und 18 Preise

Nach dem jeweils rund einstündigen Programm der Klassen folgte die ersehnte Zeugnisvergabe. 3 Hauptschulabschlüsse und 63 Realschulabschlüsse mit insgesamt 21 Loben und 18 Preisen konnten überreicht werden. Darunter befanden sich auch drei Sonderpreise für die Jahrgangsbesten mit Durchschnitten von jeweils 1,0, die Leonie Burda, Daniel Gögele und Marius Schroth überreicht wurden. Des Weiteren erhielten Ellen Schnauder und Friederike Reinhold einen Sonderpreis der Schule für ihr herausragendes Engagement seit Klasse 5 in der Schülerbibliothek.

Bevor der rundum gelungene Abend im Kurpark mit dem vielfältigen Speisen- und Getränke-Angebot und einer Fotobox ausklingen konnte, gab es zum Abschluss einen Luftballonstart im Kreise der jeweiligen Klassen mit ihren Klassenlehrkräften in den sommerlichen Himmel über Hirsau.