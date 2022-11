1 Zuletzt gastierte Trettmann 2019 in Stuttgart im LKA, im kommenden Jahr spielt er bei den Hip-Hop-Open. Foto: Lichtgut /Ferdinando Iannone

Der erste Teil des Programms und die verschiedenen Locations der Hip-Hop-Open stehen fest. Die Veranstalter versprechen eine zweite Line-up-Welle – inklusive internationalem Künstler.















Die Gesellschaft ist gespalten: Während Rap-Fans das Line-Up der Hip-Hop-Open 2023 im Netzwerk Instagram feiern, wird auf Facebook von den älteren Semestern facebookmäßig gebruddelt. Fehlt also noch ein Act, auf den sich alle einigen können: Die coolen Kids auf Instagram und die Boomer bei Facebook. Wie unsere Zeitung vorab erfahren hat, wird das der Künstler Trettmann sein.

Tretti, bürgerlich Stefan Richter, feierte 2016 seinen Durchbruch, im Verbund mit dem Produzententeam Kitschkrieg. Nachdem der in Chemnitz geborene 49-Jährige musikalisch jahrelang unter dem Radar geflogen war, setzte er 2017 mit dem Album „#DIY“ künstlerische Maßstäbe: Düstere Beats trafen auf ein fesselndes Storytelling, das sich auch mit dem Aufwachsen in der ehemaligen DDR beschäftigte.

Verletzliche alte Herren und spannende Künstlerinnen

2019 stieg das selbstbetitelte Album „Trettmann“ auf Platz zwei der deutschen Charts ein. Im März dieses Jahres kündigte Trettmann ein neues Album über die Plattform Facebook an, um wenig später alle Live-Auftritte aus Krankheitsgründen abzusagen und die Veröffentlichung des Albums samt Tournee auf 2023 zu verschieben.

Seine einzige Show in der Region wird der in Leipzig lebende Künstler als Headliner der Hip-Hop-Open spielen, die vom 28. bis 30. Juli stattfinden. Damit komplettiert Trettmann das Line-Up des Festivals zumindest vorläufig: Das Gerüst der Comeback-Veranstaltung – zuletzt hatten die Open 2015 in Stuttgart stattgefunden – besteht bisher aus verletzlichen alten Herren, spannenden jungen Künstlerinnen und Schmyt.

Neben Trettmann gehört nämlich Sido zum Festival-Programm, der wie Tretti kürzlich durch gesundheitliche Probleme auf sich aufmerksam gemacht hat. In einem Interview mit dem „Spiegel“ sprach er offen über Drogen-Abstürze während Corona, die einen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik zur Folge hatte.

Während Schmyt mit seinem ganz eigenen Sound die Hip-Hop-Open zu den Hyp-Hop-Open machen wird, bringen die Künstlerinnen Badmómzjay und die Frankfurter Rapperin Liz frischen Wind auf die Bühne. Die Hamburger Rapperin Haiyti wird auf einer der After-Show-Partys spielen.

Das Festival findet an mehreren Orten statt

Womit wir beim wichtigen Stichwort Party angelangt sind: Die Hip-Hop-Open 2023 öffnen sich nicht nur inhaltlich, sondern auch räumlich. Neben zwei Hauptbühnen auf dem Wasen und Programm im Reitstadion wird das Festivalgelände erstmals um die Schleyer-Halle erweitert. Stuttgarts größte Halle wird neben Fridas Pier und anderen Locations Schauplatz der After-Show-Partys.

Und um alle Facebook-Bruddler zu beruhigen: Das Programm des Festivals ist noch nicht komplett. Die Veranstalter Chimperator, 0711 und Goodlive haben angekündigt, dass noch dieses Jahr eine zweite Line-Up Welle kommen wird – inklusive internationalem Act.