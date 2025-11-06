Hip-Hop-Legenden in Rottweil: Fanta 4 spielen ein Clubkonzert im Kraftwerk

Dieses Club-Concert-Special trifft den Nerv der Rottweiler sicherlich: Die schwäbischen Hip-Hop-Legenden, Die Fantastischen Vier, spielen ein exklusives Konzert im Kraftwerk.
Anfang der 90er-Jahren schrieben sie mit „Die da!?!“ Geschichte und sorgten in den Jahren und Jahrzehnten danach mit Songs wie „Sie ist weg“, „MfG“, „Troy“ und der Fußball-WM-Hymne „Zusammen“ mit Clueso dafür, dass sie nie in Vergessenheit geraten. Jetzt spielen sie anlässlich 30 Jahren Trend Factory in Rottweil ein Club-Konzert.