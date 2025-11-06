Hip-Hop-Legenden in Rottweil: Fanta 4 spielen ein Clubkonzert im Kraftwerk

Dieses Club-Concert-Special trifft den Nerv der Rottweiler sicherlich: Die schwäbischen Hip-Hop-Legenden, Die Fantastischen Vier, spielen ein exklusives Konzert im Kraftwerk.

Anfang der 90er-Jahren schrieben sie mit „Die da!?!“ Geschichte und sorgten in den Jahren und Jahrzehnten danach mit Songs wie „Sie ist weg“, „MfG“, „Troy“ und der Fußball-WM-Hymne „Zusammen“ mit Clueso dafür, dass sie nie in Vergessenheit geraten. Jetzt spielen sie anlässlich 30 Jahren Trend Factory in Rottweil ein Club-Konzert.

Die Fantastischen Vier, das sind Michael Schmidt (Smudo), Thomas Dürr (Thomas D), Michael (Michi) Beck und Andreas Rieke (And-Ypsiolon): vier Stuttgarter, die seit Mitte der 80er-Jahre gemeinsam Musik machen und als einer der wichtigsten Wegbereiter für die Popularität des deutschen Hip-Hop gelten.

Unzählige Hits, Alben und Auftritte später sind sie immer noch aktiv, waren unter anderem 2022 beim „Sommersound VS“ in Villingen-Schwenningen zu sehen und sind diesen Sommer durch Deutschland getourt.

Aktuell sind Michi Beck und Smudo zudem – zum bereits zehnten Mal – als Coaches der 15. Staffel von „The Voice of Germany“ im TV zu sehen.

Exklusiv und hautnah

Die Dezember-Konzerte von „Fanta 4“ in Stuttgart sind bereits ausverkauft. Exklusiv, hautnah und in außergewöhnlicher Atmosphäre spielen die „Fantas“ jetzt aber vor einer limitierten Gästeanzahl im Kraftwerk in Rottweil.

Der Vorverkauf für das Konzert am Donnerstag, 18. Dezember (Beginn um 20.30 Uhr, Einlass um 19 Uhr), läuft bereits. Tickets gibt es für 75 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr auf kraftwerk-rottweil.de/club-concert.