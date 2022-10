Hip Hop in der KuFa

1 Rapper Sido macht am Freitag, 28. Oktober, auf seiner Tour Halt in der Ebinger Kulturfabrik. Foto: Thomas Ramstorfer

Der Berliner Rapper Sido tritt am Freitag, 28. Oktober, ab 22 Uhr im in der Kulturfabrik Zollernalb, ehemals Tropi, in Ebingen auf.















Albstadt-Ebingen - Der international bekannte Musiker Sido und DJ Desue derzeit auf Usta-Soundsystem-Tour und machen am Freitag, 28. Oktober, Halt in Albstadt. Tickets gibt es im Vorverkauf.

"Viele können noch gar nicht glauben, dass Sido zu uns nach Albstadt kommt", sagt Dominique Brandt, Inhaber der Kulturfabrik. "Doch wir haben es tatsächlich geschafft!"

Platz für 1200 Hip-Hop-Fans

Circa 1200 Hip-Hop-Fans haben an diesem Abend die Möglichkeit, den deutschen Rapper hautnah zu erleben. Wie viele Tickets es letztendlich an der Abendkasse noch geben wird, ist laut Veranstalter nicht vorhersehbar.

Laut Brandt nimmt Sido im Musikzirkus eine sehr spezielle Rolle ein. Er ist die vielleicht letzte verbliebene Brücke zwischen Alt und Neu: Er komme aus einer Zeit, in der Rap "Außenseitermucke" war, aber bewegt sich ganz selbstverständlich auf dem Parkett seiner Popwerdung.

Regionale Nachwuchsrapper

Auf seinem Album "Ich & meine Maske" sind unter anderem Luciano und Samra zu hören. Vor wenigen Tagen brachte Sido seine neueste Single "Medizin" zusammen mit Jamule raus.

Bevor dann der tatsächliche Star des Abends die Bühne in der Kulturfabrik betritt, wird DJ Gee Effect die Menge mit heißen Hip-Hop-Beats aufheizen. Auch die aktuell regionalen Nachwuchsrapper "Doddi" und "Exon" sollen an diesem Abend eine Bühne bekommen und werden rappen, was das Zeug hält.