Hiobsbotschaft in Zimmern

1 Bauamtsleiter Georg Kunz Foto: Weisser Der Gemeinderat erfährt die Hiobsbotschaft in einer nichtöffentlichen Sitzung.







Link kopiert



Am Wochenende ist in Zimmern bekannt geworden, dass Bauamtsleiter Georg Kunz seinen Job bei der Gemeindeverwaltung aus gesundheitlichen Gründen gekündigt hat. Kunz überraschte den Gemeinderat mit dieser Hiobsbotschaft in einer nichtöffentlichen Sitzung. Bürgermeisterin Carmen Merz hat dies im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten bestätigt.