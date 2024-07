Hiobsbotschaft in Lahr: Stadt kann sich „Dritten Ort“ nicht leisten

Hiobsbotschaft in Lahr

1 Die Pläne für das Sparkassen-Gebäude in der Lahrer Schillerstraße sind für die Stadt zu groß geworden. Foto: Bender

Die Stadt Lahr wollte gemeinsam mit der Sparkasse in deren Kundenzentrum in der Innenstadt ein breites Sozial- und Kulturangebot schaffen. Nun die Hiobsbotschaft: Das Projekt ist zu teuer. Bürgermeister Guido Schöneboom will aber weiterkämpfen – zumindest für die Mediathek.









Selten in der jüngeren Vergangenheit der Stadt Lahr war ein Vorhaben mit mehr Enthusiasmus und Zielstrebigkeit verfolgt worden. Vor-Ort-Besuche bei Anschauungsobjekten in Holland, eine Online-Umfrage unter Bürgern, verwaltungsinterne Workshops und sogar einen öffentlichen Vortrag des Architekten hat es bereits gegeben. Umso schwerer fällt dem zuständigen Bürgermeister Guido Schöneboom nun die Feststellung: „Der Dritte Ort wird nicht so kommen, wie wir uns das vorgestellt und gewünscht hatten.“