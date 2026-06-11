Hiobsbotschaft in Balingen: Kinderbecken im Freibad bleibt zu – Geislingen springt ein

Sowohl das Kinderbecken im Balinger Freibad als auch das Becken in Engstlatt mussten geschlossen werden. Zumindest für ein Becken besteht nun aber Hoffnung.
Vor zwei Wochen wurden Badebegeisterte in Balingen gleich doppelt getroffen. Sowohl das Kinderbecken im Eyachbad als auch das Freibad Engstlatt mussten aufgrund von Schäden gesperrt werden. In beiden Fällen sind die Schadensbilder laut Mitteilung der Stadt mittlerweile erfasst und mit den Gemeinderatsausschüssen sei das weitere Vorgehen entschieden worden, heißt es.