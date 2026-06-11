Hiobsbotschaft in Balingen: Kinderbecken im Freibad bleibt zu – Geislingen springt ein

Sowohl das Kinderbecken im Balinger Freibad als auch das Becken in Engstlatt mussten geschlossen werden. Zumindest für ein Becken besteht nun aber Hoffnung.

Vor zwei Wochen wurden Badebegeisterte in Balingen gleich doppelt getroffen. Sowohl das Kinderbecken im Eyachbad als auch das Freibad Engstlatt mussten aufgrund von Schäden gesperrt werden. In beiden Fällen sind die Schadensbilder laut Mitteilung der Stadt mittlerweile erfasst und mit den Gemeinderatsausschüssen sei das weitere Vorgehen entschieden worden, heißt es.

Die Beckenfolie im Freibad Engstlatt hatte ihre zu erwartende Nutzungsdauer schon länger überschritten. Daher war es bereits vor Beginn der Badesaison notwendig, die Folie durch kleinere Verschweißungen auszubessern. „Leider kam es nach Einfüllen und Erwärmen des Wassers Ende Mai trotzdem zu einem Riss in der 35 Jahre alten Folie. Nun wird dort großflächig Folie an den Beckenwänden ausgetauscht und verklebt“, informiert die Stadt.

Kurzfristige Sanierung am Kinderbecken nicht möglich

In Zukunft solle dann auch die Folie am Beckenboden außerhalb der Badesaison ausgetauscht werden. Die Fachleute sind überzeugt, dass so eine tragfähige Lösung für die nächsten Jahre in jedem Fall erreicht werden kann. „Mit einer Wiedereröffnung des Freibads kann Anfang bis Mitte Juli gerechnet werden“, heißt es.

Die Situation am Kinderbecken im Freibad Balingen lässt eine kurzfristige Sanierung hingegen nicht zu. „Die durch von unten eindringendes Wasser abgeplatzten Fliesen können zwar ausgetauscht werden, das bietet jedoch keinerlei Sicherheit, dass der Schaden nicht in kurzer Zeit wieder auftritt“, schreibt die Stadt.

Die Stadt hofft, dass das Freibad in Engstlatt in wenigen Wochen öffnen kann. Foto: Eyckeler

Jetzt herrscht traurige Gewissheit für die jungen Badegäste: Das Kinderbecken muss daher in dieser Freibadsaison geschlossen bleiben. Oberbürgermeister Dirk Abel betont in der Mitteilung: „Uns allen ist klar, dass das für Familien mit kleinen Kindern in unserer Stadt eine Einschränkung darstellt. Eine Sanierung in Höhe von über 50.000 Euro ohne Gewähr, dass diese Lösung über mehr als ein paar Wochen trägt, ist aber nicht vertretbar. Vielmehr zeigt die Erfahrung aus den letzten Jahren, dass hier deutlich größere Investitionen und kommunalpolitische Entscheidungen notwendig sind.“ Über das weitere Vorgehen in Bezug auf das Balinger Kinderbecken will der Gemeinderat zeitnah beraten.

Abel: Unterstützung ist fantastisch

Oliver Schmid, Geislingens Bürgermeister, hat laut Mitteilung seine Unterstützung angeboten und heißt die Balinger im Schlossparkbad willkommen. Bis das Freibad in Engstlatt wieder öffnet, haben Besitzer einer Dauerkarte für Engstlatt beziehungsweise Inhaber einer Familienkarte für Balingen damit kostenlosen Eintritt im Schlossparkbad. OB Abel dazu: „Die Unterstützung, die wir hier erfahren, ist fantastisch. Es zeigt, wie wichtig gute Partnerschaft und interkommunale Zusammenarbeit sind.“

Grundsätzlich betont Abel: „Das Alter und der bauliche Zustand unserer Balinger Bäder erfordern in Zukunft einen hohen finanziellen Einsatz der Stadt. Um all dies zu stemmen und die Bäder zu erhalten, bedarf es darüber hinaus noch mehr bürgerschaftlichem Engagement für die Balinger Bäder. Das Beispiel Streichen und die Reaktionen auf die Schließungen machen mir Mut, dass diese Bereitschaft vorhanden ist. Deshalb wird die Stadt solches Engagement für die Zukunft verstärkt initiieren und unterstützen.“

Die Maßnahmen im Überblick

Kurzfristig

Schließung des Kinderbeckens Balingen für die Saison 2026

Sanierung der Beckenfolie an den Wänden im Freibad Engstlatt mit geplanter Wiedereröffnung Anfang/Mitte Juli

Kooperation mit der Stadt Geislingen: Anerkennung Dauerkarten Engstlatt und Familienkarten Balingen bis zur Eröffnung

Mittelfristig

Entscheidung des Gemeinderates über das weitere Vorgehen in Bezug auf das Kinderbecken

Sanierung der gesamten Beckenfolie im Freibad Engstlatt

Entwicklung einer Initiative für ehrenamtliches Engagement für unsere Bäder

Langfristig