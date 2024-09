Hiobsbotschaft für die Lahrer Innenstadt: Die Tage des Wäschegeschäfts Bodykult sind gezählt

1 Seit mehr als einem Vierteljahrhundert führen Alexandra und Domenico De Luca in Lahr ihr Wäschegeschäft. Nun kündigt das Unternehmer-Ehepaar seinen Rückzug an. Foto: Bender

Der Marktstraße droht ein weiterer Leerstand: Nach 27 Jahren geben die Inhaber das Wäschegeschäft Bodykult auf. An anderer Stelle gibt es indes gute Neuigkeiten – nicht nur beim Bistro Wolkenkratzer.









„Wir haben uns die Entscheidung nicht leichtgemacht, sie ist aber reiflich überlegt und bewusst gefallen“, sagen Alexandra und Domenico De Luca. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert hat das Unternehmer-Ehepaar Wäsche, Bademoden, Dessous und Strümpfe an Mann – und vor allem – Frau gebracht. 1997 übernahmen die De Lucas das „Strumpfparadies“ in der Kaiserstraße 30, 2006 folgte der Umzug in die Marktstraße 10. Seitdem hat sich ihr Geschäft unter dem Namen Bodykult einen Namen über die Grenzen Lahrs gemacht.