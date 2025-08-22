Hinweisschild und Bußgelder: Wie die Stadt Lahr E-Sootern den Kampf ansagt

Sie sind vielen Lahrern ein Dorn im Auge, nun geht die Verwaltung verstärkt gegen Elektroroller vor: Ein Schild in der Marktstraße weist darauf hin, wo das Fahren verboten ist.
E-Scooter gehören mittlerweile zum festen Stadtbild. Doch mit steigender Nutzung nehmen auch Beschwerden und Unfälle zu – vor allem dort, wo sie nicht fahren dürfen, erklärt die Verwaltung in einer Pressemitteilung. Die Stadt reagiert deshalb nicht nur mit ordnungsrechtlichen Maßnahmen, sondern setzt auch verstärkt auf Aufklärung. Ein neues Hinweisschild zeigt an wechselnden Standorten, wo E-Scooter erlaubt sind und wo nicht.