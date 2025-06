Hinweisschild erneut beschädigt: Vandalismus an Himmelsliege auf der Eselshalde in Friesenheim

Vandalismus an Himmelsliege auf der Eselshalde in Friesenheim

Die Himmelsliege auf der Eselshalde ist erneut beschädigt worden. Das Hinweisschild wurde beschmiert. Foto: Gemeinde Erneut wurde die Sitzgelegenheit auf der Eselshalde Ziel von Vandalismus.







Das Thema Vandalismus beschäft igt die Gemeinde Friesenheim immer wieder: So wurde erneut die Himmelsliege auf der Eselshalde Ziel von mutwilliger Zerstörung. „Dabei wurde das Hinweisschild stark beschädigt und muss nun ersetzt werden“, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde Friesenheim, die nun alle Bürger um erhöhte Aufmerksamkeit bittet. Wer Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Beobachtungen geben kann, wird gebeten, sich direkt an die örtliche Polizei oder an die Verwaltung zu wenden. Ansprechpartnerin ist Vivien Hergert, erreichbar per E-Mail an vhergert@friesenheim.de oder unter Telefon 07821/6 33 72 58.