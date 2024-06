1 Ein Schild am Neubaugebiet Alter Sportplatz in Schuttern warnt Hundebesitzer vor ausgelegtem Giftköder mit Fleischstücken. Foto: Bohnert-Seidel

Mit einem Schild machen Anwohner des Neubaugebiets Alter Sportplatz in Schuttern darauf aufmerksam, dass dort kürzlich Fleischabfälle gefunden wurden. Ortsvorsteher Hans-Jürgen Kopf ist fassungslos und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.









Link kopiert



„Vorsicht Giftköder“ heißt es auf einem Schild, das direkt an ein Verkehrsschild zum Mistweg hinter der nördlichen Häuserreihe im Neubaugebiet Alter Sportplatz aufgestellt worden ist. Anwohner und Hundebesitzer hätten am Sonntag vor einer Woche ausgelegte Fleischstücke und Hühnerknochen gefunden und wollten die Menschen mit ihren Vierbeinern davor nun warnen. „Vor allem die Hühnerknochen können für Tiere, hauptsächlich Hunde tödlich sein“, so Schutterns Ortsvorsteher Hans-Jürgen Kopf gegenüber unserer Zeitung. Dass überhaupt ein Mensch in der Lage ist, so etwas zu tun, hält er nicht für nachvollziehbar. Niemand habe das Recht, einem Menschen oder Tier Leid zuzufügen. Bei der Auslegung von Giftködern, nachweislich von Hühnerknochen und Fleisch, das bislang noch nicht genau untersucht worden ist, seien die Tierbesitzer in Schuttern aufgeschreckt und nun in Alarmbereitschaft. Noch sei, so die Auskunft des Ortsvorstehers, kein Tier zu Schaden gekommen. Die Auslegung des Fleisches und der Knochen wurde dennoch zur Anzeige gebracht. Das Warnschild steht noch immer und mahnt Spaziergänger und Hundehalter zu mehr Vorsicht und Wachsamkeit.