Hinweise auch zum Thema Feuerwerk: Feuerwehr Horb appelliert – „keine Gewalt gegen Einsatzkräfte“

Die Feuerwehr Horb richtet zum Jahreswechsel einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung. Im Fokus stehen Respekt gegenüber Einsatzkräften und der Umgang mit Feuerwerk.
Ein einsatzreiches Jahr mit teils außergewöhnlichen Herausforderungen geht für die Feuerwehr Horb am Neckar zu Ende. 2025 war geprägt von „intensiven Einsätzen“ und besonderen Momenten, bei denen die Einsatzkräfte jederzeit bereitstanden, um Hilfe zu leisten. Auch zum Jahreswechsel betont die Feuerwehr: „An Silvester und Neujahr sind wir rund um die Uhr einsatzbereit, falls ihr uns braucht.“