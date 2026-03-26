Hinterzarten: Zehn Lastwagen bleiben im Schnee stecken – B31 gesperrt

1 Die Sperrung sei notwendig, damit ein Räumfahrzeug die liegengebliebenen Schlepper befreien könne (Symbolbild). Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber Seit der Nacht geht auf der B31 bei Hinterzarten nichts mehr: Mehrere Lastwagen hängen im Schnee fest. Was bedeutet das für Autofahrer?







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Aufgrund mehrerer im Schnee steckengebliebener Lastwagen ist die Bundesstraße 31 bei Hinterzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) aktuell gesperrt. Die Sperrung auf Höhe der Kreuzfelsenkurve bei der Ravennaschlucht sei notwendig, damit ein Räumfahrzeug die liegengebliebenen Schlepper befreien könne, sagte eine Polizeisprecherin. Den Angaben zufolge blockieren etwa zehn Lastwagen bereits seit den frühen Nachtstunden den Verkehr auf der Strecke zwischen Titisee-Neustadt und Freiburg.