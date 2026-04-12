Hinterwälder Markt in Schönau: Robust, trittsicher und an Steillagen gewöhnt

Beim „Hinterwälder Markt“ in Schönau präsentieren Rinderzüchter ihre Bullen und lassen sie anschließend versteigern.Der prächtigste Bulle kommt aus Aitern.
Beim „Hinterwälder Markt“ sind am Freitag elf Bullen, ein weibliches Rind und zwei männliche Jungbullen versteigert worden. Alle Tiere gehören der Rasse der Hinterwälder an. „Sie ist die kleinste europäische Rinderrasse“, sagt Ewald Klingele, Vorsitzender des Hinterwälder Zuchtvereins. „Die Hinterwälder sind sehr robust, trittsicher und kommen mit den Steillagen zurecht“, zählte er einige Eigenschaften der schwergewichtigen Vierbeiner auf. Die Rinder werden vor der Versteigerung gewogen. Sie müssen über den Ring an ihrer Nase in die schmale Großtierwaage gezogen oder getrieben werden. Dort wird auch die Widerristhöhe gemessen und sie bekommen eine Nummer. Danach werden sie einzeln in den Ring geführt, wo eine Jury sie begutachtet. Diesen Vorgang nennt man Körung.