Auto fährt in Menschengruppe - was wir wissen und was nicht

1 Ein Auto ist in Passau in eine Menschengruppe gefahren. Foto: Markus Zechbauer/Zema Medien/dpa Diesmal war es Passau: Wieder ist ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. Zum Motiv des Fahrers gibt es bisher nur Vermutungen. Unter den Verletzten sind auch die Frau und die Tochter des Mannes.







Passau - Mit einem Auto fährt ein Mann am Nachmittag in Passau in eine Gruppe von Passanten. Mehrere Menschen werden verletzt. Soweit bekannt, befand sich in der Gruppe auch die 38-jährige Ehefrau des Fahrers sowie seine fünfjährige Tochter. Beide sollen unter den Verletzten sein.