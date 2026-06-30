Hintergründe zur Entführung: Wie Drogen und eine Clique junge Täter in VS auf die schiefe Bahn brachten

Wie kommen sieben junge Menschen darauf, einen Mann in Villingen auszurauben und zu entführen? Auf Spurensuche in den Biografien und dem Umfeld der Angeklagten.

Besonders schwerer Raub, gefährliche Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Aussetzung und schwerer Wohnungseinbruchdiebstahl: Die Liste der Tatvorwürfe im Fall der Villinger Entführung ist lang und schwerwiegend. Geschehen sein soll all das am Rande der Südstadt – einem idyllischen Stadtviertel mit gut situierten Nachbarn und kleinstädtischer Struktur.

Überhaupt: Eine solche Tat in Villingen? Für erfahrene Ermittler ist sie längst kein Ausreißer mehr. Am Rande des Prozesses heißt es aus Ermittlerkreisen gegenüber unserer Redaktion: „Villingen-Schwenningen ist ein Kriminalitätshotspot.“ Der Prozess liefert Hinweise darauf, warum sie zu dieser Einschätzung gelangen. Und auch Eltern, die den Prozess ihres Sohnes verfolgen, bestätigen: Sie wollen „weg aus VS, wenn das hier alles zu Ende ist“. „Hier gibt es viele Probleme, auch mit Drogen.“

Wie konnten die jungen Menschen aus der Region in eine Spirale geraten, die schließlich in einer der brutalsten Gewalttaten der vergangenen Jahre in Villingen mündete? Die Verhandlung am Landgericht liefert darauf erste Antworten.

Schon früh Cannabis konsumiert

Die Biografien der Hauptangeklagten skizzieren Probleme in der Vergangenheit, die zum Abrutschen ins Drogenmilieu und damit in ein schwieriges Umfeld führten. Um Rückschlüsse auf die jungen Angeklagten zu vermeiden, verzichtet unsere Redaktion darauf, die Aussagen den mutmaßlichen Tätern zuzuordnen.

Die Lebensläufe beginnen zunächst unauffällig: Karl-Brachat-Realschule, Bickebergschule oder der Schulverbund am Deutenberg. Über die Schule, teils gar auf dem Schulhof, sei es dabei zum Erstkontakt mit Drogen gekommen, oft über ältere Jugendliche. Mit 11 angefangen zu rauchen, mit 13 oder 14 erstmalig gekifft, heißt es.

Junge Frauen fallen aus dem Muster

Die Hauptangeklagten sagen: „Cannabis gab es dann regelmäßig.“ – „Cannabis wurde schnell zur Sucht, ich habe täglich geraucht.“ – „Den Cannabiskonsum habe ich immer mehr gesteigert, am Ende zwischen fünf und zehn Gramm täglich.“ Zur Einordnung: Das entspricht – je nach Mischung und Größe – etwa zehn bis 20 Joints am Tag.

Nicht alle Angeklagten passen jedoch in dieses Bild. Die beiden 20-jährigen Frauen, denen die Staatsanwaltschaft lediglich Beihilfe vorwirft, schilderten vor Gericht einen geregelten Alltag und Ausbildungen im Gesundheitsbereich. Anders als bei den fünf Hauptangeklagten spielte Drogenkonsum in ihren Aussagen keine Rolle.

Tilidin und dann auch noch Koks

Parallel berichten die jungen Männer von schulischen Problemen und Verhaltensauffälligkeiten, in der Folge auch von Schulabbrüchen oder dem Wechsel zu Sonderschulen sowie Einrichtungen der Jugendhilfe. Und bei Cannabis blieb es nicht. Auffällig: In der Gruppe spielte insbesondere Tilidin eine größere Rolle. „Das kam mit 16 oder 17 Jahren hinzu“, erzählen gleich mehrere der jungen Männer. Dabei handelt es sich um ein synthetisches Opioid, das in der Medizin als Schmerzmittel eingesetzt wird.

Die Modedroge macht Experten zufolge schnell abhängig, die Angeklagten bestätigen das. „Ich habe damit spät angefangen, aber es wurde schnell zur Sucht.“ Die Wirkung beschreiben mehrere bei Gericht: „Das macht hemmungslos. Ich hatte damit nichts mehr im Kopf und konnte alles verdrängen.“ Und: „Ich habe mich frei gefühlt.“ Für drei der fünf jungen Männer kam schließlich auch noch Kokain hinzu. „In Kombination mit Alkohol bis zu ein halbes Gramm täglich“, heißt es. Und wie wurde das angesichts fehlender Arbeit finanziert? „Ich habe das Taschengeld meiner Mutter für Drogen eingesetzt.“

Verfügbarkeit von Drogen wohl kein Problem

Bemerkenswert ist: Die Verfügbarkeit der Drogen scheint in Villingen-Schwenningen kein Problem gewesen zu sein. Die Aussagen vor Gericht legen nahe, dass weitverzweigte Kontakte aufgebaut worden sind, um den täglichen Konsum zu ermöglichen. Darauf lag auch der Fokus. „Ich habe ausgeschlafen, Kollegen getroffen und konsumiert – jeden Tag.“

Ausbildungsmöglichkeiten oder eine Berufstätigkeit seien allein aufgrund der Rauschgifte für manche gar nicht mehr möglich gewesen. „Ich konnte mich nicht auf den Schulstoff konzentrieren und habe die Prüfungen nicht bestanden. Ich hatte Probleme mit meiner Sucht“, erklärt einer der mutmaßlichen Täter.

Angeklagte waren teils schon in Haft

Und die Eltern? Mehrere Angeklagte stammen aus Familien, deren Eltern einst nach Deutschland kamen und sich hier mit viel Fleiß eine Existenz aufgebaut haben. Teilweise leben Mutter und Vater getrennt. Die Söhne schildern Eltern, die viel arbeiteten und bei den eigenen Bedürfnissen zurücksteckten, weil die räumlichen Verhältnisse es nicht anders zuließen. „Meine Eltern haben auf dem Sofa geschlafen“, erzählt einer der Angeklagten. Weil sie – wie berichtet – dadurch teilweise nur wenig Zeit für ihre Kinder hatten, schien die Clique zur wichtigeren Bezugsperson geworden zu sein.

So kam es dann auch, dass mehrere Angeklagte aufgrund von Straftaten teilweise mehrfach in Haft saßen und verurteilt wurden, auch wegen Gewaltstraftaten. Gleich mehrere aus dem Kreis waren an einer solchen Tat im Mai 2024 in VS beteiligt. Einen Kontrahenten wollten drei der auch an der Entführung beteiligten Männer nach Streitigkeiten „abstrafen“ – sie drangen mit einem Baseballschläger und Schlagring in seine Wohnung ein und schlugen, während er schlief, auf ihn ein.

Angeklagter setzt Fake-Urin ein

Das Amtsgericht verhängte Bewährungsstrafen, während die Verurteilung eines Angeklagten noch aussteht. Sie wird in der derzeitigen Hauptverhandlung mitbehandelt. Die Strafverfolgung hatte jedoch nicht als Warnschuss getaugt – und selbst die Bewährungsauflagen wurden ausgehebelt. Einer der damaligen Täter hätte während der Bewährungszeit die Drogenabstinenz nachweisen müssen und setzte Fake-Urin ein. „Bei den drei Kontrollen war der Urin nicht von mir.“ Zu sehr sei man in der Sucht vertieft gewesen.

Und schließlich bot sich in diesem von Rauschgift bestimmten Umfeld die Möglichkeit, an Drogen zu gelangen – durch das Ausrauben eines Dealers. Zwei bis drei Kilo Cannabis, ein halbes Kilo Kokain, Speed und auch Bargeld hatten die Angeklagten in seiner Wohnung vermutet, die es in Wahrheit aber gar nicht gab. Nach drei oder vier Stunden Drogenkonsum sei man auf diese Idee gekommen und hätte sie am selben Abend umgesetzt.

Kommen sie in Entziehungsanstalt?

Die Beute aus diesem „brutalen Verbrechen“, wie einer der Angeklagten über seinen Verteidiger zugab, sei als Finanzierungsmöglichkeit für den eigenen Drogenkonsum angedacht gewesen. Vom Rauschgift möchten die jungen Männer nun loskommen, betonen sie alle einhellig. Von Therapie und einem „geregelten Leben ohne Drogen“ ist die Rede. Und sie sprechen auch davon, VS den Rücken zu kehren: „Ich möchte wegziehen von meinem alten Umfeld und weg aus Villingen“, erklärt einer. Ein neues Leben beginnen – abseits der alten Drogenszene in der Doppelstadt.

Ob zunächst ein Umweg über die Strafhaft gemacht werden muss, entscheidet sich aber noch. Der Prozess wird am 15. Juli fortgesetzt. Nach derzeitigem Stand sind anschließend zwei weitere Verhandlungstage angesetzt. Dann soll zudem geklärt werden, ob für die Männer aufgrund ihrer Drogenprobleme eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet wird.