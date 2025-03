Erste Kinderartikelbörse in Nusplingen „Nicht alles muss neu gekauft werden“

Eine Chance auf eine zweite Runde bekommt Kinderkleidung nun auch in Nusplingen: Ein Team aus engagierten Müttern stellt am Samstag, 22. März, die erste Kinderartikelbörse in der Festhalle auf die Beine. Auch eine zweite Auflage ist schon angedacht.