Hinter den Kulissen Wie die Fasnet in Bäckereien aussieht

Dass man arbeitet, während die anderen Menschen feiern, sind die Stemkes schon gewöhnt. Weihnachten, Silvester, Fasnet – da gibt es kaum eine Verschnaufpause. Ganz auf die Fasnet verzichten will Jenny Stemke aber nicht. Deshalb springt sie manchmal als Hansel mit. Den hat Mutter Claudia ihr genäht.

Manchmal seien sie nach der Montagnacht, der anstrengendsten Phase, so erschöpft gewesen, dass sie sich nicht zum Narrensprung schleppen konnten.

14.000 Brezeln für den Narrensprung gebacken

In den Wochen vor der Fasnet fängt es bereits an. Dann sind Fasnetsküchle und Berliner gefragt. In der Nacht auf den Schmotzigen geht es dann richtig los. Dann hetzen um die acht Personen durch die Backstube. "Am Schmotzigen und am Fasnetsdienstag fangen wir vier bis fünf Stunden früher an als normal", sagt Jenny Stemke.

In der Nacht auf Dienstag herrscht dann Chaos. Alles muss schnell gehen. Die einen stehen an der Pfanne und kümmern sich um Fasnetsküchle und Berliner, die anderen schlingen Brezeln, wieder andere salzen die Brezeln, und wieder andere schieben sie in den Ofen. "Das geht nonstop so: Brezeln raus aus dem Ofen, neue Brezeln rein, stundenlang", sagt die 26-Jährige.

Beim Sprung erkenne man dann immer, wer welche Brezel geschlungen habe. "Je nachdem wie warm der Teig beim Schlingen ist, sieht die Brezel anders aus. Aber da hat jeder auch seine eigene Technik", sagt Jenny Stemke.

Im vergangenen Jahr haben die Stemkes 14.000 Brezeln für den Narrensprung gebacken. Die Oberndorfer Narren bestellen ihr Auswurfmaterial selbst bei der Bäckerei. Zudem beliefern Stemkes die Narrenzunft Hochmössingen mit rund 2000 Brezeln zum Narrensprung und die Habermüasler in Villingendorf. Am Schmotzigen verkauft die Bäckerei Stemke derweil rund 3000 Berliner und 3000 Fasnetsküchle. Rund 20 bis 30 Berliner kann man zeitgleich in der Pfanne machen. Folglich dauert es Stunden, bis alle fertig sind. "Und so riecht man dann auch. Wenn man ungeschickt ist, ist man danach auch noch voller Zucker und Marmelade", sagt Jenny Stemke lachend.

"Es gibt nichts Schlimmeres als einen grätigen Narren"

Auch wenn nach den vielen Jahren eine gewisse Routine in den Abläufen ist, geht doch hin und wieder etwas schief. Einmal gab es Lieferschwierigkeiten zum Narrentreffen in Aistaig, weil es wie verrückt geschneit habe, erinnert sich die 26-Jährige.

Ein anderes Mal habe sich jemand bei den Brezeln für den Narrensprung um 1000 verzählt. "Da bin ich am Fasnetsdienstag kurz vor dem Sprung um 8.30 Uhr in die Oberstadt gerast, und die Polizei wollte mich nicht mehr durchlassen. Die hätten fast die Fasnet versaut. Aber ich konnte sie dann doch überzeugen", erzählt Jenny Stemke lachend. Die letzten Brezeln habe sie dann gerade noch rechtzeitig an die Narren übergeben können.

Wieder ein anderes Mal habe man zwei Körbe, die die Narren immer bei der Bäckerei abgeben, um die Brezeln hineinzutun, vertauscht. Das habe ordentlich Drama gegeben, erinnert sich Claudia Stemke. "Es gibt nichts Schlimmeres als einen grätigen Narren", weiß sie aus Erfahrung. "Aber es wäre ja auch langweilig, wenn alles glatt liefe", meint ihre Tochter.

Dass die Fasnetsveranstaltungen nun ausfallen, bedauern die Stemkes. "Die Fasnet wird fehlen. Da kommt mancher nur deshalb in die Heimat", meint Claudia Stemke. "Und das Schöne ist: An der Fasnet sieht man sogar den größten Muffel mal lachen", sagt Tochter Jenny.