Hinter den Kulissen: Horber Realschüler zu Gast bei „We Will Rock You“

Die Schüler dürfen im Stage Palladium Theater hinter die Kulissen blicken und Hauptdarsteller persönlich treffen.

Wenn 300 Jahre in der Zukunft die Rockmusik verboten ist, braucht es Helden, um sie zurückzuholen. Für die Schülerinnen und Schüler der Realschule Horb wurde dieser Kampf gegen die „Globalsoft Corporation“ zur Realität, zumindest auf der Bühne des Stage Palladium Theaters in Stuttgart. Der Ausflug zum Queen-Musical „We Will Rock You“ war alles andere als ein gewöhnlicher Theaterbesuch.

Führung hinter der Bühne Bereits Stunden vor dem ersten Gitarrenriff durften die Schüler mit den begleitenden Lehrkräften dorthin, wo sonst niemand hinkommt: Backstage. Bei einer exklusiven Führung lernten sie, welche logistische Meisterleistung hinter einer solchen Produktion steckt. Von der komplexen Bühnentechnik über die riesigen LED-Wände bis hin zu den blitzschnellen Kostümwechseln.

Der Respekt vor der Arbeit hinter den Kulissen war deutlich bemerkbar. „Radio Ga Ga“ mit Gänsehaut-Garantie. Pünktlich zum Vorstellungsbeginn füllte sich der Saal mit der Energie von Hits wie „Under Pressure“, „Somebody to Love“ und natürlich „Bohemian Rhapsody“. Die Geschichte um die Rebellen Galileo und Scaramouche verwandelte das Theater in eine Rock-Arena.

Spätestens als das gesamte Palladium bei „We Will Rock You“ im Takt stampfte, gab es auch für die Schüler kein Halten mehr auf den Sitzen.

Das Highlight des Tages

Während die meisten Zuschauer nach dem Applaus den Heimweg antraten, wartete auf die Realschüler ein überraschendes Highlight des Tages. Sie durften nach der Show die Hauptdarsteller persönlich treffen. Keine Security, keine Absperrung, stattdessen gab es Erinnerungsfotos mit drei der Hauptdarsteller und ganz viele Selfies und Autogramme von „Galileo“.

Die Realschüler schreiben in ihrer Mitteilung: „Der Besuch in Stuttgart war mehr als nur ein kultureller Ausflug. Es war ein Erlebnis, das zeigt, wie lebendig Musik und Theater sein können. Die Kombination aus Show, Technik-Check und dem persönlichen Kontakt zu den Profis machte den Tag für die Klassen 8 bis 10 zu einem Erlebnis, das sicher noch lange Gesprächsstoff an der Realschule sein wird.“