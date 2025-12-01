Hinter den Kulissen: Exklusiver Einblick in Todtnauer Glockenturm

Wo wird die Todtnauer Jubiläumsglocke bald läuten? Und wie klingt das dann? Diese und andere Fragen beantwortete Steffen Rees bei Führungen durch den Glockenturm.
Ursprünglich sollte die Glocke zum Todtnauer Stadtjubiläum, die von Weihbischof Christian Würtz geweihte Christusglocke, am vergangenen Samstag das neue Kirchenjahr einläuten. So war der Plan. Dann aber haben sich die Bauarbeiten verschoben. „Vielleicht klappt dies dann nächstes Jahr oder auch schon früher, etwa im Sommer“, sagt Initiator und Messner Steffen Rees, der den ganzen Samstag über Gruppen in den Glockenturm führte. „Wir haben jetzt keinen Zeitdruck mehr“, ergänzt er.