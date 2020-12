Hinter den Kulissen Das DRK-Pflegezentrum "Am Lemberg" in Nagold

Das Pflegemodell sei aufgrund des notwendigen Aufnahme- und Entlassmanagements besonders aufwendig. Die Bewohner bleiben im Schnitt etwa drei Wochen in der Kurzzeitpflege. Bei der angepeilten Anzahl von 48 Betten, wären das etwa 830 Aufnahmen und Entlassungen im Jahr, etwa drei am Tag. Beim Entlassmanagement muss zudem der Kontakt zu mobilen Diensten, Pflegeheimen oder anderen Einrichtungen zur anschließenden Betreuung hergestellt werden. Bei der Rückkehr der Bewohner nach Hause finden Beratungen mit Angehörigen statt. Der Pflegeaufwand an sich ist ebenfalls groß, da viele Bewohner direkt aus dem Krankenhaus kommen.

Das Pflegezentrum "Am Lemberg" ist eines von etwa 50 stationären Pflegeheimen, die das DRK landesweit betreibt. Es ist das erste im Landkreis Calw und Seegers Informationen zufolge auch das erste Pflegezentrum in ganz Baden-Württemberg, dass sich ausschließlich der Kurzzeitpflege widmet. "Insofern hat hier Nagold Projektcharakter für das Land." Momentan werden 27 Mitarbeiter beschäftigt. Es gibt eine Wohngruppe mit zwölf Plätzen. Ab Januar kommen mit der zweite Wohngruppen zwölf weitere Betreuungsplätze dazu. Das Ziel ist es, vier Wohngruppen über zwei Etagen zu verteilten.

"Sofern das Angebot gut angenommen wird, ist geplant, das zweite Stockwerk im Frühjahr 2021 umzubauen und zu modernisieren, so dass ab Sommer weitere 24 Betten zur Verfügung stehen können", so Seeger. Der DRK-Kreisverband habe bisher rund eine halbe Million in das Gebäude und dessen Modernisierung investiert. Die Renovierungsarbeiten dauerten knapp drei Monate. "Für den Ausbau des zweiten Stockwerks werden nochmals Kosten in Höhe von 400.000 Euro erwartet", sagt Seeger.

Reibungsloser Start

Der Start am Lemberg lief "sehr reibungslos", sagt der Kreisgeschäftsführer. Das Pflegekonzept konnte vom ersten Tag an sehr gut umgesetzt werden. Im Moment habe man noch mehr Personal als für die Anzahl der betreuenden Menschen nötig ist. Damit wolle man sicherstellen, "dass das innovative Pflegekonzept bei den Bewohnern ankommt." Das Angebot wurde bisher gut angenommen, die Rückmeldungen seien positiv. Auch weitere Angebote des DRK werden an diesem Standort angeboten.

Ein Erste-Hilfe-Kurs hat bereits stattgefunden. Aufgrund begrenzter Parkmöglichkeiten und den kleinen Räumen werde es diese aber voraussichtlich nur bei Bedarf geben. Auch ein Hausnotrufdienst wird hier angeboten.

Der Kreisverband Calw möchte in den Feldern aktiv werden, in denen "offensichtlicher Bedarf" besteht. Das sei bei Kurzzeitpflege der Fall, weswegen man das Projekt am Lemberg realisiert habe. Weitere Einrichtungen für den Kreis Calw stehen bereits auf dem Plan. So plane das DRK eine Tagespflege in Unterreichenbach zu eröffnen.