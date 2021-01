Hinter den Kulissen Balinger steht für "K11 – die neuen Fälle" vor Kamera

Bei wem am Ende die Handschellen klicken, verrät Fabian Hernando nicht. Und auch ansonsten gibt er sich bedeckt über den Inhalt von "Der Autohasser". Schließlich, sagt der junge Balinger, soll es für die Zuschauer spannend bleiben, wenn "seine" Krimifolge am Mittwoch, 13. Januar, ab 17.30 Uhr bei SAT.1 ausgestrahlt wird. Was er bei den Dreharbeiten erlebt hat, erfahren Sie in unserem (SB+)Artikel.