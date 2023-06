Aufstiegsrelegation zur Oberliga: 1. FC Mühlhausen – SC Lahr (Donnerstag, 17 Uhr). Es ist fast auf den Tag genau acht Jahre her, da kämpfte schon mal ein Lahrer Fußballverein in der Relegation um den Aufstieg. Der Lahrer FV, der nach der Saison mit der Spielvereinigung zum SC Lahr fusionierte, hatte sich damals als Landesliga-Zweiter für die Relegation zur Verbandsliga qualifiziert.

Am Ende von insgesamt drei Spielen – beim dritten waren die Lahrer nur Zuschauer und mussten auf Schützenhilfe hoffen – stand der Aufstieg. Seitdem wird im Stadion an der Dammenmühle, das beim damaligen Relegationsspiel mit 900 Zuschauern noch mal besser gefüllt war als am Sonntag, Verbandsliga gespielt.

Damals wie heute dabei: Johannes Wirth. Der Kapitän des SC Lahr ist gemeinsam mit Violand Kerellaj einer von zwei verbliebenen LFV-Spielern, die die gesamte Zeit über beim Sportclub kickten. Am Sonntag, nach dem 3:2-Sieg gegen Pfullendorf, erinnerte sich Wirth daher auch zurück an die Relegation von damals. „Sowas in die Richtung erhofft man sich“, sagte der Mittelfeldspieler mit Blick auf die am Donnerstag beginnende Relegation um den Oberliga-Aufstieg.

Relegation für Wirth die „logische Konsequenz“

Dass der Verein nach acht Jahren Verbandsliga nun den Sprung in die Entscheidungsspiele geschafft hat, ist für Wirth die „logische Konsequenz“. Es wurden immer wieder gute Transfers getätigt und die Spieler weiterentwickelt“, lobt er Trainer und Verantwortliche. „Nach jeder Vorbereitung habe ich das Gefühl, dass wir noch mal ein Stückchen besser geworden sind.“

So feierte der Lahrer FV 2015 den Relegationsaufstieg in die Verbandsliga. Trainer Domenico Bologna (hinten, Mitte) war damals noch LFV-Spieler. Foto: privat

Wirth: Tabelle ist ziemlich gerecht

So auch in dieser Runde, in der die Lahrer sogar lange auf Platz eins standen, dann aber schwach aus der Winterpause kamen und am Ende eine Siegesserie brauchten, um Platz zwei noch zu erreichen. „Ich denke, das ist ziemlich gerecht. Denzlingen war qualitativ stärker. Aber wir haben den zweiten Platz verdient“, sagte Wirth am Sonntag nach dem Spiel. Das lag auch daran, dass es das Team geschafft habe, „in den letzten Wochen wirklich von Spiel zu Spiel zu denken“. Informationen über den Gegner hatte Wirth daher am Sonntag noch nicht, der Fokus lag vor der Partie nur auf dem Saisonfinale.

Bei der 2015er-Relegation war der Trainer noch Spieler

Auch für seinen Trainer Domenico Bologna – bei der 2015er-Relegation übrigens noch als LFV-Spieler aktiv – war der Gegner am Sonntag nach dem Spiel noch eine große Unbekannte. „Da bin ich abergläubisch“, gab er nach dem Pfullendorf-Spiel zu. Auch wenn dieses aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenz keine Relevanz mehr hatte, war für ihn wichtig, dass sein Team das Spiel trotz 1:2-Rückstand am Ende noch gewann. Denn die Lahrer gehen mit viel Selbstvertrauen in die Aufstiegsspiele, den letzten Punktverlust gab’s Ende April (1:2 gegen Bühlertal).

Thorben Stadler (rechts, hier im Trikot des FC Astoria Walldorf) wurde Torschützenkönig in der Verbandsliga Nordbaden. Foto: Eibner-Pressefoto

Seitdem gab es ausschließlich Siege, so wurde am Ende Teningen doch noch abgefangen. Vielleicht auch deshalb hatte der kommende Gegner die Lahrer gar nicht wirklich auf dem Schirm, wie deren sportlicher Leiter Sachar Theres vor einer Woche im Gespräch mit der „Rhein-Neckar-Zeitung“ zugab. Spätestens mit dem Lahrer Sieg gegen Teningen jedoch war der Sportclub auch bei Mühlhausen auf dem Radar. „Ich gehe davon aus, dass jemand vom Verein am Sonntag da war“, sagt der Lahrer Sportvorstand Petro Müller.

Vorbereitung läuft ohne Videomaterial vom Gegner

Er und die Verantwortlichen des SC Lahr hatten direkt am Montag begonnen, sich über den kommenden Gegner zu informieren. „Wir haben uns ein bisschen kundig gemacht“, so Müller. Ergebnis: „Sie haben drei Spieler vorne drin, die viele Tore schießen und spielen gerne schnell in die Spitze.“ Allerdings: Videomaterial war keines zu bekommen und so dürfte das Hinspiel am Donnerstagnachmittag zumindest eine kleine Überraschung für die Lahrer werden.

Jannis Kalt kommt nach Rot-Sperre zurück

Damit jedoch haben die Lahrer kein Problem, der sportliche Leiter Müller berichtete am Dienstagmittag von Vorfreude. „Alles was jetzt kommt, ist Krönung.“ Gleichzeitig jedoch will er nicht tiefstapeln: „Wir fahren dort hin, um zu gewinnen.“ Personell sieht es für dieses Unterfangen gut aus. Trainer Bologna steht ein ähnlicher Kader wie gegen Pfullendorf zur Verfügung. Zudem hat Jannis Kalt seine Sperre aus dem Teningen-Spiel abgesessen und wird wieder in den Kader zurückkehren.

Info – Das ist der Gegner des SC Lahr

In seiner dritten Verbandsliga-Saison hat es der 1. FC Mühlhausen 1927 bereits geschafft und sich als Vize-Meister für die Relegation qualifiziert. Der Vorjahresneunte landete mit 73 Punkten auf Platz zwei – sechs Punkte hinter dem Meister VfR Mannheim. Noch vor zehn Jahren spielte Mühlhausen in der Kreisliga Heidelberg, 2013 stieg man aus dieser in die Landesliga Rhein-Neckar auf. Am Ende der aufgrund von Corona abgebrochenen Saison folgte der nächste Schritt, als Tabellenführer ging es nach gut zwei Dritteln der Saison hoch in die Verbandsliga Nordbaden. Nun also empfangen die Kraichgauer im Waldparkstadion den SC Lahr zum Relegationshinspiel. Am Rande der Gemeinde im Grünen gelegen, fasst das Stadion rund 3000 Zuschauer. Ein Blick auf die Statistik zeigt zudem schnell, wo die Stärken der Mannschaft von Trainer Christian Thome liegen. 97 Tore erzielten die Mühlhausener in 32 Ligaspielen. Allein 31 davon gehen auf das Konto von Thorben Stadler. Der Ex-Profi, der in seiner Karriere bereits in der zweiten und dritten Liga (mit dem Karlsruher SC und den Stuttgarter Kickers) kickte, wurde damit souveräner Torschützenkönig in Nordbaden, Teamkollege Tim-Sebastian Buchheister landete mit 19 Treffern auf Platz fünf. Stadler wird – genauso wie Trainer Thome – den Verein nach der Saison verlassen, die Relegationsspiele sind somit seine letzten Auftritte FC-Trikot.