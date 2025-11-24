Hinrundenbilanz Landesliga SBFV: Streikende Schneefräse, zwei Torgaranten und Verletzungspech im Schwarzwald

Trotz der Spielausfälle ziehen die vier Schwarzwald-Landesligisten eine Vorrundenbilanz – von den Verletzungssorgen des FC Pfaffenweilers bis zur Euphorie um den SV Aasen.

Landesliga SBFV: Der FC Pfaffenweiler beendet die Vorrunde auf einem starken zweiten Platz – nach 15 Partien stehen 31 Punkte und ein Torverhältnis von 34:19 zu Buche. Beim 1:1 gegen die SG Dettingen-Dingelsdorf traf erneut Torjäger Jallow Saja (16. Saisontor), der sich anschickt, seine 26 Treffer aus der Vorsaison zu übertreffen.

„Insgesamt können wir mit Rang zwei sehr zufrieden sein. Das Spiel in Dettingen war allerdings wirklich nicht gut. Neben der fußballerischen Leistung bereiten uns nun vor allem die vielen Ausfälle mit Blick auf das Auswärtsspiel am Samstag in Möhringen Sorgen“, erklärte der erste Vorsitzende Patrick Anders.

Sicher fehlen werden Adrian Scholemann (Rot) sowie Marc Baumhäckel (Gelb-Rot). Dazu plagen den FCP erhebliche Verletzungssorgen: Nico Anders und Michael Höhe fielen zuletzt bereits aus, in Dettingen mussten zudem Jonas Schwer (Rücken) und Noah Schade (Oberschenkel) angeschlagen vom Feld. „Da müssen wir die Woche abwarten, wie sich die Dinge entwickeln“, so Anders.

SV Aasen

Der Aufsteiger kann mit seiner Premieren-Halbserie hochzufrieden sein: Nach dem souveränen 3:0-Erfolg beim SV Denkingen steht Aasen auf Rang acht (22 Punkte, 42:30 Tore). Der beste Angriff der Liga, der beste Torjäger (Tevfik Ceylan) und erstmals ein Auswärtsspiel ohne Gegentor – Aasen rockt die Liga. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis und dem gesamten Abschneiden“, loben Co-Trainer Thomas Minzer und Sportleiter Stefan Schnekenburger unisono.

Als einziges Manko bezeichnete Trainer Ceylan zuletzt die vielen Gegentreffer, insbesondere elf Stück in drei Heimspielen. Der Sieg in Denkingen war bereits das vierte Spiel ohne Gegentor in der Hinrunde.

Trotz der Zwangspause beendet der FCK die Hinserie sicher auf Platz sechs (14 Spiele, 25 Punkte, 36:25 Tore).

Vorsitzender Dietmar Eschner schilderte am Montag, wie der Verein versuchen will, die Partie am Samstag gegen den FC Singen möglich zu machen: „Es braucht Regen, mildere Temperaturen – und wir versuchen, den Platz freizubekommen. Leider hat am Wochenende meine Schneefräse gestreikt. Jetzt ist der Schnee schwerer. Das Räumen wird mit einer größeren Helferaktion etwas schwieriger. Wir wollen aber unbedingt spielen. Es war schon ärgerlich genug, dass die Partie gegen Gottmadingen ausgefallen ist.“

FV Möhringen

Die „Wundertüte“ der Liga aus dem Bezirk Schwarzwald musste sich dem neuen Spitzenreiter und Herbstmeister SC Konstanz-Wollmatingen zu Hause mit 0:3 geschlagen geben. Mit 21 Punkten und 41:56 Toren rangieren die Donaustädter dennoch komfortabel auf Platz neun – weit weg von allen Abstiegssorgen und ein weiterer Beleg für das starke Abschneiden der Schwarzwälder Teams.

Trainer Sheriff Bah erlebte dabei ein Kuriosum: Nach sechs Heimsiegen in Serie (25:16 Tore) waren es die ersten Punktverluste daheim. „Man hat gemerkt, warum Konstanz defensiv die beste Mannschaft der Liga ist“, so Bah.

Auch statistisch war die Niederlage bemerkenswert: Das 0:3 war die höchste Heimniederlage seit dem 7. November 2021 (0:5 gegen Bräunlingen). Seitdem setzte es in 55 Heimspielen nur eine weitere Pleite (0:1 gegen Hinterzarten im Oktober 2022). In den jüngsten 46 Heimspielen gelang Möhringen zudem nur zweimal kein eigener Treffer (2023: 0:0 gegen Tennenbronn, 2024: 0:0 gegen Gutmadingen). Für Möhringen stehen nun zwei Derbykracher an: Pfaffenweiler und Aasen warten.