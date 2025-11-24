Hinrundenbilanz Landesliga SBFV: Streikende Schneefräse, zwei Torgaranten und Verletzungspech im Schwarzwald

Trotz der Spielausfälle ziehen die vier Schwarzwald-Landesligisten eine Vorrundenbilanz – von den Verletzungssorgen des FC Pfaffenweilers bis zur Euphorie um den SV Aasen.
Landesliga SBFV: Der FC Pfaffenweiler beendet die Vorrunde auf einem starken zweiten Platz – nach 15 Partien stehen 31 Punkte und ein Torverhältnis von 34:19 zu Buche. Beim 1:1 gegen die SG Dettingen-Dingelsdorf traf erneut Torjäger Jallow Saja (16. Saisontor), der sich anschickt, seine 26 Treffer aus der Vorsaison zu übertreffen.