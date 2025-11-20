Hinrichtungen in Hüningen: Armand Scherer und Ulrich Tromm führen durch die Weiler Nachbarstadt
Armand Scherer aus Huningue führt zu den Orten des Geschehens.  

8o Jahre Weltkriegsende sind für die Weiler Stadtführer ein Anlass, den Blick über die Grenze hinweg zu richten.

Mit dem letzten Teil der Trilogie „80 Jahre Kriegsende“ wird am kommenden Sonntag, 23. November, auch das diesjährige VHS-Stadtführerprogramm abgeschlossen. Das Thema ist „1944 – Hinrichtungen in Hüningen“. In den letzten Tagen des NS-Regimes ereignete sich am 20. November 1944 eine Tragödie. Gastführer Armand Scherer aus Huningue wird über die entsetzliche Geschichte in unserer Nachbarstadt berichten und führt zu den Schauplätzen des Geschehens, verbunden mit eigenen Erinnerungen an diese Zeit. Gastführer Ulrich Tromm wirft ein Licht auf die Täter.

 
Ulrich Tromm wird einen Teil der Stadtführung übernehmen

Treffpunkt ist um 14 Uhr am Abbatucci-Platz in Hüningen beim Denkmal. Enden wird die Führung bei der Dreiländerbrücke in Hüningen. Die Teilnahme für die 90-minütige Tour kostet 5 Euro pro Person.

Eine Anmeldung wird gewünscht: Persönlich in der Geschäftsstelle der VHS, Humboldtstraße 5, 79576 Weil am Rhein oder online www.vhs-weil-am-rhein.de. Von spontan dazukommenden Gästen ohne Anmeldung ist es bei rechtzeitigem Erscheinen vor der Führung noch möglich, eine Anmeldekarte auszufüllen.

 