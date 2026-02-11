Hindernis bei Wolfach: Metallplatte auf Fahrbahn beschädigt Auto

1 Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat die Platte wohl verloren. Foto: Wursthorn (Symbolfoto) Wegen einer verlorenen Metallplatte auf der Fahrbahn wurde am gestrigen Mittwoch ein Auto beschädigt.







Wegen einer verlorenen Metallplatte auf der Fahrbahn wurde am Mittwoch ein Auto beschädigt. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, hatte ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Platte gegen 11.40 Uhr auf der B 294 zwischen Wolfach und Schiltach verloren. Nach derzeitigen Erkenntnissen war sie wahrscheinlich nicht ordnungsgemäß gesichert gewesen sein. Ein Lastwagen fuhr schließlich über die auf der Straße liegende Platte und wirbelte diese so auf, sodass der Wagen einer nachfolgenden Autofahrerin beim Überfahren einen Schaden am Unterboden davontrug. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher des auf der Fahrbahn liegenden Hindernisses geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07834/8 35 70 bei den Beamten des Polizeiposten Wolfach zu melden.