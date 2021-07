Hindenburgstraße in Bad Liebenzell

1 Nach Ansicht etlicher Anwohner wird in der Hindenburgstraße in Bad Liebenzell zu schnell gefahren. Foto: Krokauer

Rund 20 Besucher sind am Donnerstagabend zur Bürgeranhörung des Ortschaftsrates von Bad Liebenzell ins Kurhauses gekommen. Dabei ging es um die Lage in der Hindenburgstraße. Wildes Parken und Raserei sind die Probleme. Eine Lösung zeichnet sich aber noch nicht ab.

Bad Liebenzell - In der Hindenburgstraße ist eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde erlaubt. Zur Diskussion stand in der Bürgeranhörung der Vorschlag, sie in eine Einbahnstraße umzuwandeln. Dazu gab es aber verschiedene Meinungen. Manche Besucher der Anhörung erhofften sich von einer Einbahnstraße, dass Verkehrsteilnehmer die Hindenburgstraße dadurch nicht mehr als willkommene Abkürzung nutzen könnten. Andere wiederum fürchteten sogar, dass Autofahrer dazu verleitet werden könnten noch schneller zu fahren, wenn es keinen Gegenverkehr gibt. Zudem gab mancher Gast der Anhörung zu bedenken, dass im Falle einer Einbahnstraße Anwohner weite Umwege fahren müssten.

