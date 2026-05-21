Himmelsspektakel über Triberg: „Halo-Effekt“ sorgt für Staunen
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Das Naturschauspiel über der Triberger Stadtkirche Foto: Stadtmarketing Triberg

Ein außergewöhnliches Naturschauspiel war am Donnerstagabend über Triberg zu sehen: Rund um die tiefstehende Sonne bildeten sich farbenprächtige Lichtbögen am Himmel.

Ein ungewöhnliches Lichtspektakel hat am Donnerstagabend zahlreiche Blicke Richtung Himmel gelenkt. Gegen 20 Uhr war über der Wasserfallstadt eine sogenannte „Halo-Erscheinung“ zu sehen. Neben der tiefstehenden Sonne bildeten sich mehrere farbige Lichtbögen am Himmel, die an kleine Regenbogen erinnerten. Besonders eindrucksvoll zeigte sich das Naturschauspiel über der Triberger Stadtkirche und dem Rathaus.

 

„Halos“ würden durch winzige Eiskristalle in hohen Schleierwolken, den sogenannten Cirruswolken entstehen. Trifft Sonnenlicht in einem bestimmten Winkel auf diese Kristalle, wird das Licht gebrochen und reflektiert. Dadurch entstehen leuchtende Ringe, Lichtsäulen oder farbige Nebensonnen neben der eigentlichen Sonne.

Die auf dem Foto sichtbaren hellen Lichtflecken links und rechts der Sonne werden auch „Nebensonnen“ genannt. Sie würden zu den bekanntesten Halo-Phänomenen gehören. Besonders häufig treten sie bei tiefstehender Sonne und dünnen Wolkenschichten auf.

Zwar sind „Halo-Erscheinungen“ grundsätzlich keine extreme Seltenheit, in dieser Deutlichkeit und bei klarer Sicht sorgen sie dennoch für Staunen.

 