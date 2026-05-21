Himmelsspektakel über Triberg: „Halo-Effekt“ sorgt für Staunen

1 Das Naturschauspiel über der Triberger Stadtkirche Foto: Stadtmarketing Triberg Ein außergewöhnliches Naturschauspiel war am Donnerstagabend über Triberg zu sehen: Rund um die tiefstehende Sonne bildeten sich farbenprächtige Lichtbögen am Himmel.







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Ein ungewöhnliches Lichtspektakel hat am Donnerstagabend zahlreiche Blicke Richtung Himmel gelenkt. Gegen 20 Uhr war über der Wasserfallstadt eine sogenannte „Halo-Erscheinung“ zu sehen. Neben der tiefstehenden Sonne bildeten sich mehrere farbige Lichtbögen am Himmel, die an kleine Regenbogen erinnerten. Besonders eindrucksvoll zeigte sich das Naturschauspiel über der Triberger Stadtkirche und dem Rathaus.