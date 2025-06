1 Die Chancen stehen gut, dass in der Nacht auf Montag hierzulande Polarlichter zu sehen sind. Foto: Markus Hibbeler/dpa/Markus Hibbeler Die Sonne ist weiterhin recht aktiv und hat eine große Teilchenmenge Richtung Erde geschickt. Daher könnte es in der Nacht zum Montag zu Polarlichtern kommen.







Man muss nicht extra nach Skandinavien reisen: In der Nacht zum Montag besteht in Deutschland eine Chance auf Polarlichter. Die US-Atmosphärenbehörde Noaa hat einen Massenauswurf geladener Teilchen der Sonne in Richtung Erde registriert, der ein solches Schauspiel auslösen könnte.