Polarlichter über Baden-Württemberg - Zweite Chance auf Nordlichter

Sie schimmern rötlich, pink und grün am Nachthimmel: Polarlichter gibt es im Südwesten nur selten zu sehen. Nun haben Fans wieder Chancen auf das Himmelsspektakel.
In weiten Teilen Baden-Württembergs haben in der Nacht zum Mittwoch Polarlichter für ein farbiges Spektakel am Himmel gesorgt. Die rötlichen, pinken und teils grünen Lichteffekte seien über weiten Teilen Baden-Württembergs bis in die Alpen zu sehen gewesen, sagte Carolin Liefke, stellvertretende Leiterin am Haus der Astronomie in Heidelberg.