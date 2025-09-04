Himmelsspektakel am Sonntag: Wo man die Mondfinsternis in der Region beobachten kann

Am kommenden Sonntag, 7. September, findet eine totale Mondfinsternis statt. Wir haben die besten Plätze in der Region für interessierte Beobachter zusammengetragen.
Gute Nachrichten für alle Astronomie-Fans: Auch in Deutschland kann man am Sonntag beobachten, wie sich die Erde vorübergehend zwischen Sonne und Mond schiebt. Das Licht der Sonne kann den Mond nicht direkt treffen. Er befindet sich im Schatten der Erde und wird verdunkelt. Weil das Sonnenlicht durch die Luftschichten der Erdatmosphäre nach innen abgelenkt wird, erscheint der Mond dann in rötlich-bräunlichen Tönen.