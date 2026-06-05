Mit Laserscans, Freiwilligen und mühsamen Expeditionen suchten Forschende in Taiwan nach Baumriesen. Nach ihren Angaben ist das «Himmelsschwert» der höchste bekannte Baum Ostasiens.
Taipeh - In den Bergen Taiwans haben Forschende den nach eigenen Angaben höchsten bekannten Baum Ostasiens dokumentiert. Das "Himmelsschwert des Da’an-Flusses", wie der Riese genannt wurde, sei 84,1 Meter hoch und gehöre zur Art Taiwania cryptomerioides, einem Zypressengewächs. Das berichtet das Team um Rebecca Chia-Chun Hsu vom Taiwanischen Forstforschungsinstitut in der Fachzeitschrift "Frontiers in Forests and Global Change".