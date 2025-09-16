Himmelsliegen aufgestellt: Bürgerstiftung sorgt für herrlichen Ausblick auf Brigach
Ortsvorsteher Georg Wentz (von links), Erwin Müller von der Bürgerstiftung, Urs Perkuhn, Vertreter des Ortschaftsrat, Wirtschaftsrat Sandra Armbruster und Stadrat Kai Noel genießen die Aussicht und den Sonnenschein. Foto: Raphael Sickinger

Das Projekt Himmelsliege ist von Stadtrat Kai Noel und dem Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung, Erwin Müller, initiiert worden. Die Bänke bieten einen schönen Ausblick auf Brigach.

Die Bürgerstiftung St. Georgen finanziert zwei Himmelsliegen, die für Erholungssuchende eine wunderschöne Aussicht auf Brigach und Obertal bieten. Die „Lange Gasse“, ein beliebter Wanderweg, ist ein passender Ort, da dieser von täglich kommenden Spaziergängern, Joggern und Fahrradfahrern belebt wird, so Stadtrat Kai Noel. Zudem ist die „Lange Gasse“ auch im Winter optimal als Erholungsort geeignet. Der Wanderweg ist außerdem eine Langlaufstrecke, somit ist ständig Betrieb. Nach längerem Laufen oder Fahrradfahren besteht nun die Möglichkeit, sich eine Auszeit zu nehmen.

 

Obwohl man die Himmelsliegen streichen wollte, setzte sich das Engagement des Stadtrats durch. Mithilfe der Bürgerstiftung konnte man das Projekt finanzieren und verwirklichen. Kai Noel favorisierte das Projekt aufgrund des atemberaubenden Ausblicks. Bereits vor zwei Jahren wurden zwei Himmelsliegen aufgestellt, am Brigachblick und am Silberbrunnen. Damals von der Sparkasse finanziert. Die zwei neuen Himmelsliegen von der Bürgerstiftung sind in der Nähe des Wanderwegs „Lange Gasse“ verteilt. Eine befindet sich unterhalb des Modellflugplatzes, und die Zweite ist an der Straße Auf der Ecken am Waldrand zu finden. Für Spaziergänger sind sie leicht zu erreichen. Ein Ort, an dem man sich zurückziehen kann und genießen kann.

Damit ist das zweite Projekt in Brigach in diesem Jahr vollbracht. Nach der Bemalung der Betonwand am Bolzplatz hat die Bürgerstiftung St. Georgen in Zusammenarbeit mit Stadtrat Kai Noel nun mit den Himmelsliegen eine zweite Idee umsetzen können. Erwin Müller ist mit der Zusammenarbeit und Durchsetzung der Projekte sehr zufrieden.

 