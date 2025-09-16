Himmelsliegen aufgestellt: Bürgerstiftung sorgt für herrlichen Ausblick auf Brigach

Das Projekt Himmelsliege ist von Stadtrat Kai Noel und dem Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung, Erwin Müller, initiiert worden. Die Bänke bieten einen schönen Ausblick auf Brigach.
Die Bürgerstiftung St. Georgen finanziert zwei Himmelsliegen, die für Erholungssuchende eine wunderschöne Aussicht auf Brigach und Obertal bieten. Die „Lange Gasse“, ein beliebter Wanderweg, ist ein passender Ort, da dieser von täglich kommenden Spaziergängern, Joggern und Fahrradfahrern belebt wird, so Stadtrat Kai Noel. Zudem ist die „Lange Gasse“ auch im Winter optimal als Erholungsort geeignet. Der Wanderweg ist außerdem eine Langlaufstrecke, somit ist ständig Betrieb. Nach längerem Laufen oder Fahrradfahren besteht nun die Möglichkeit, sich eine Auszeit zu nehmen.