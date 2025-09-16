Himmelsliegen aufgestellt: Bürgerstiftung sorgt für herrlichen Ausblick auf Brigach

Obwohl man die Himmelsliegen streichen wollte, setzte sich das Engagement des Stadtrats durch. Mithilfe der Bürgerstiftung konnte man das Projekt finanzieren und verwirklichen. Kai Noel favorisierte das Projekt aufgrund des atemberaubenden Ausblicks. Bereits vor zwei Jahren wurden zwei Himmelsliegen aufgestellt, am Brigachblick und am Silberbrunnen. Damals von der Sparkasse finanziert. Die zwei neuen Himmelsliegen von der Bürgerstiftung sind in der Nähe des Wanderwegs „Lange Gasse“ verteilt. Eine befindet sich unterhalb des Modellflugplatzes, und die Zweite ist an der Straße Auf der Ecken am Waldrand zu finden. Für Spaziergänger sind sie leicht zu erreichen. Ein Ort, an dem man sich zurückziehen kann und genießen kann.