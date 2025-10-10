Himmelskörper: Kometen Swan und Lemmon am Nachthimmel zu sehen

Der eine ein alter Vertrauter, der andere kürzlich neu entdeckt: Zwei Kometen kommen zu Besuch - in sicherer Entfernung.
Bensheim/Frascati - Gleich zwei Kometen können Sterngucker und Hobby-Astronomen vor allem in der zweiten Oktoberhälfte am Nachthimmel beobachten. "Swan" und "Lemmon" leuchten so hell, dass sie mit bloßem Auge oder zumindest mit einem Fernglas beobachtet werden können, teilte der Vorsitzende der Vereinigung der Sternfreunde mit Sitz im südhessischen Bensheim, Uwe Pilz, der Deutschen Presse-Agentur mit.