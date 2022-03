2 Die ISS hinterlässt – vom Fürstenberg aus fotografiert – eine helle Strichspur am Himmel. Links unten die Spur eines Flugzeugs, das in Donaueschingen landet. Foto: Jens Fröhlich

Wer derzeit auf der Baar ins Firmament blickt, der kann mit etwas Glück die Raumstation ISS vorbeigleiten sehen.















Donaueschingen/Hüfingen/Bräunlingen - Auch Laien können die ISS bei gutem Wetter immer wieder am Himmel vorbeifliegen sehen. Wir verraten, wann und wo das möglich ist. Derzeit ist die Internationale Raumstation (ISS) regelmäßig am frühen Abend über der Baar zu sehen. Das kommt immer wieder vor. Aber in Zeiten des Krieges und dank klarer Nächte ist es ein besonderer Anblick mit Symbolcharakter. Die Raumstation umkreist die Erde in nur etwa 90 Minuten. An Bord befinden sich Raumfahrer der Weltraumbehörde Nasa, der europäischen Esa und von Roskosmos aus Russland.