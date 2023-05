Schönes Wetter und ein Feiertag – eigentlich die perfekten Bedingungen für einen Motorradausflug. So waren auf den Straßen im Schwarzwald über das Vatertags-Wochenende einige Motorradfahrer unterwegs. Mit dem erhöhten Verkehrsaufkommen gingen zwischen Christi Himmelfahrt und Sonntagabend jedoch auch viele Unfälle einher, wie die Polizei berichtet.

Kreis Rottweil und Schwarzwald-Baar

Die traurige Bilanz in den Kreisen Rottweil und Schwarzwald-Baar: doppelt so viele Motorradunfälle im Vergleich zu den Osterfeiertagen. Das vergangene Wochenende ereigneten sich insgesamt sieben Unfälle, sagt Jörg Kluge, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. Dabei verletzten sich fünf Personen leicht und drei schwer. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 30.000 Euro.

Im Vergleich dazu gab es über das regnerische Osterwochenende lediglich drei Unfälle mit drei schwer verletzten Fahrern. Der Pressesprecher erklärt sich den aktuellen Negativtrend mit dem sonnigen Wetter und der Tatsache, dass einige Motorradfahrer das Wochenende zur Saisoneröffnung nutzten.

Zollernalbkreis

Der gleiche Trend zeigt sich im Zollernalbkreis. Wie Lutz Jaksche, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen, berichtet, ereigneten sich insgesamt neun Motorradunfälle. Dabei verletzten sich zwei Personen schwer und drei Fahrer leicht. Drei der Unfälle waren alleinbeteiligt.

An den ersten beiden Maiwochenenden gab es jeweils vier Motorradunfälle – also hat sich auch hier die Anzahl im Vergleich zum Himmelfahrt-Wochenende verdoppelt. Grundsätzlich sei die Hauptunfallursache – über alle Verkehrsarten hinweg – eine erhöhte Geschwindigkeit, sagt Jaksche.

Freudenstadt und Calw

Und auch im Landkreis Freudenstadt und Calw gab es einige Unfälle. Laut Christian Koch, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim, ereigneten sich „vier Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Motorrädern. Mehr als die Hälfte hiervon im Kreis Freudenstadt“.

Bei den Unfällen verletzten sich vier Motorradfahrer leicht und drei schwer. Zudem verletzte sich ein Sozius leicht, berichtet Koch. Im Vorjahresvergleich sei „ statistisch kein nennenswerter Anstieg der Unfallzahlen zu erkennen“, so der Pressesprecher. Allerdings gebe es an langen Wochenenden mit Brückentag und gutem Wetter mehr Motorradverkehr, wodurch das Unfallrisiko zunehme.

Tragische Schicksale

Einige der genannten Unfälle über das Himmelfahrt-Wochenende hatten für großes Aufsehen gesorgt. So zum Beispiel am Donnerstag auf der L 362 bei Altensteig, wo mehrere Motorradfahrer in eine Unfallstelle fuhren. Am Nachmittag krachte ein Motorradfahrer bei Triberg in eine Leitplanke und verletzte sich dabei schwer.

Ebenfalls in Triberg verunglückte am Samstag ein 66-jähriger Fahrer, nachdem er mit einem Auto zusammengestoßen war. In der Nähe von Schonach verletzte sich ein Schweizer Motorradfahrer am Samstagabend, weil er ins Schlingern geraten war. Im Ortenaukreis verletzte sich ein 20-jähriger Motorradfahrer schwer als er auf ein haltendes Auto fuhr.