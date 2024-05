Das Himmelfahrt-Treffen der Apis beschäftigt sich mit der Arbeit im Stuttgarter Rotlichtviertel. Los geht es am Donnerstag, 9. Mai, um 10.30 Uhr in der Christuskirche mit einem Gottesdienst.

Schon traditionell laden die Apis – der Evangelische Gemeinschaftsverband im Bezirk Sulz – und die Kirchengemeinden auf der Dornhaner Platte am Himmelfahrtstag zu einem Treffen nach Marschalkenzimmern ein.

So auch in diesem Jahr am 9. Mai. Das Treffen beginnt um 10.30 Uhr in der Christuskirche mit einem Distrikt-Gottesdienst. Als Gast erwarten die Veranstalter die Leiterin des Stuttgarter Hoffnungshauses, Wilbirg Rossrucker, die ihren Beitrag unter das Thema stellen wird „Jesus – keiner ist wie Du!“

Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Besucher zu einem einfachen Essen in die Räumlichkeiten unter der Christuskirche eingeladen. Im Anschluss an das Mittagsessen schließt sich dann noch ein Kurzbericht von Wilbirg Rossrucker über ihre Arbeit im Hoffnungshaus an.

Dieses befindet sich mitten im Stuttgarter Rotlichtviertel und will so etwas wie ein „erweitertes Wohnzimmer“ für den Frauen in der Prostitution sein, ihnen einen Rückzugsort anbieten, ihnen Würde und Hoffnung vermitteln und sie bei einem Neuanfang begleiten.

Und so formuliert Wilbirg Rossrucker ihr Nachmittagsthema: „Auf der Schattenseite des Lebens – da, wo das Licht rot ist.“ Etwa um 14 Uhr wird das Himmelfahrtstreffen beendet sein.