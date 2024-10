Himmel über Villingendorf: Petrus hatte gute Laune

1 Farbenspiel am Firmament Foto: Karl-Heinz Richter

Der Abendhimmel begeisterte die Region.









Link kopiert



Das Wetter in diesem Jahr ist gewiss nicht alltäglich. So erfreut es Otto Normalbürger, wenn Petrus nach dem gefühlten Dauerregen (Es scheint ihm danach zu sein, den Mist, der auf der Erde passiert, wegzuspülen) zeigt, zu welch herrlichem Farbenspiel er fähig sein kann. Gegen 18.45 Uhr entfaltet sich am Dienstagabend für eine kurze Zeitspanne eine himmlische Farbenpracht am Firmament über Villingendorf und begeistert Sünder, Unfehlbare und Atheisten. Gott sei Dank hat der Villingendorfer Bürger Karl-Heinz Richter in diesem Moment auf den Auslöser gedrückt.