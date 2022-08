1 Fliegen die Flugzeuge über Stammheim neuerdings tiefer als sonst (Symbolfoto)? Die Deutsche Flugsicherung GmbH gibt Auskunft. Foto: © Matthias - stock.adobe.com

Donnern seit Kurzem große Flugzeuge im Tiefflug über Stammheim hinweg? Das empfinden mindestens manche unserer Leser so. Laut der DFS (Deutsche Flugsicherung GmbH) ist aber alles beim Alten. Was ist los am Himmel über Calw?















Link kopiert

Calw-Stammheim - Wer in Stammheim lebt, ist an rege Bewegungen in der Luft eigentlich gewohnt. Hubschrauberübungen des Kommando Spezialkräfte oder die Aktivitäten des Fallschirmsportclubs Calw gehören fast schon zum Alltag. Eine Passagiermaschine, die – überspitzt formuliert – beinahe im eigenen Garten zu landen scheint, dagegen nicht.