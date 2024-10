So fotografierte Markus Endres den Kometen

1 Markus Endres fotografierte den Kometen samt seinem Sohn Leander. Foto: Endres

Die Ecke Buz/Wanne in Aichhalden ist ein Geheimtipp für Fotografen. Von dort kann man erstklassige Motive in Richtung Schramberg machen.









Das nutzte auch Markus Endres aus, um den Kometen Tsuchinshan bildlich festzuhalten. Der Blick ging in Richtung Schramberg. Einige andere Schaulustige versammelten sich an diesem Platz. Endres arbeitete mit einem Stativ mit Fernauslöser und kam so zu außergewöhnlichen Aufnahmen.