Die Stadt Bad Wildbad möchte eine neue App einführen. Die hat man sich in Enzklösterle abgeschaut. Bei Hilver geht es darum, ehrenamtliches Engagement für die Mitbürger zu koordinieren.

In jeder Stadt oder Gemeinde gibt es Menschen, die Unterstützung benötigen, sei es beim Einkaufen, für Fahrten zum Arzt oder Ähnliches. Und es gibt viele Menschen, die bereit sind, zu helfen. Problem dabei: Wie gelingt es, den Helfer mit dem Hilfesuchenden zusammenzubringen?

Die Lösung dafür soll künftig in Bad Wildbad die App Hilver sein, mit der genau das geschafft werden soll.

Man habe sich das „a bissle von Enzklösterle abgeschaut“, gab Bürgermeister Marco Gauger in der jüngsten Gemeinderatssitzung unumwunden zu.

Dort habe sich die App bewährt, das habe ihm seine Amtskollegin Sabine Zenker bestätigt. Auch der Seniorenrat Oberes Enztal sowie die Sorgende Gemeinschaft hielten das für „eine gute Sache“.

Innovatives Projekt zur Nachbarschaftshilfe

„Hilver ist ein innovatives Projekt, das Nachbarschaftshilfe auf eine neue, digitale Ebene bringt“, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage. Es verbinde hilfsbereite Ehrenamtliche mit Menschen, die Unterstützung im Alltag benötigen und weiterhin eigenständig und selbstbestimmt im höheren Lebensalter zu Hause leben möchten.

Die App soll die Möglichkeit bieten, ein lokales Helfernetzwerk aufzubauen, verschiedenste Angebote im Bereich der Nachbarschaftshilfe zu bündeln und diese als niedrigschwelliges Angebot allen Nutzern zur Verfügung zu stellen. Die Bereitstellung der App erfolgt über die Kommune. Ehrenamtliche Helfer sind dann für die offiziell in der App angenommenen Aufgaben auch haftpflicht- und unfallversichert.

Leader fördert die Einführung von Hilver

Die Einführung der Hilver-App würde im ersten Jahr für Bad Wildbad 6747 Euro kosten. Das beinhaltet das sogenannte Onboarding, also die Einrichtung und Einführung, und die Nutzungsgebühren für die ersten zwölf Monate. Ob die Gebühren in den Folgejahren niedriger werden, weil ja das Onboarding wegfällt, konnte die Verwaltung auf Nachfrage von Werner Kriech (AfD) nicht beantworten.

Die Kosten bemessen sich dabei an der Einwohnerzahl. Ein Teil der Kosten, nämlich rund 3400 Euro, wird von Leader gefördert, der Eigenanteil der Stadt liegt also bei 3345 Euro. In den Folgejahren müssen die Kommunen das Projekt selbst finanzieren.

Die Verwaltung befürwortet die Einführung von Hilver: „Für Bad Wildbad würde die Einführung der Hilver-App eine Bereicherung des Themas Bürgerengagement bedeuten, was in letzter Zeit durch die Sorgende Gemeinschaft und durch Veranstaltungen wie zum Beispiel den Wahlkreistag in Bad Wildbad gewachsen ist und noch weiter wachsen soll.“ Mit der Einführung der App biete sich zudem die Möglichkeit, die bestehende Jugend-App der Stadt hinsichtlich einer möglichen Integration in die neue Plattform zu prüfen.

Jährlicher Bericht erwünscht

Beate Kunz (CDU) fand, dass das Projekt eine „gute Sache“ sei. Wichtig ist ihr, dass die Jugend-App wieder läuft oder eben integriert wird. Jürgen Schrumpf (Vorsitzender der SPD-Fraktion) war ebenfalls dafür, in das Thema einzusteigen und dann zu „schauen, wie sich das Ganze entwickelt“. Er wünscht sich einen jährlichen Bericht, wie sich die Nutzerzahlen entwickeln. Die Kosten seien überschaubar, „wir sollten mitmachen“. Das sagte auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Uwe Göbel, während Jessica Fox (SPD) fragte, wie man denn vor allem die älteren Bürger dazu bringe, die App auch zu nutzen. Letztlich wurde der Antrag mit 14 Ja-Stimmen bei einer Gegenstimme mit großer Mehrheit angenommen.