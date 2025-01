Vorhaben in Villingendorf Suche nach Zahnarzt und Apotheker

Nun sind zwar 18 Monate vorbei, das Gebäude an der Ortsdurchfahrt in Villingendorf, Ecke Hoheim, steht, doch das erhoffte Surren der Bohrer einer Zahnarztpraxis ist (noch) nicht zu hören. Deshalb geht Bürgermeister Marcus Türk in die Offensive.